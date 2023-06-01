Земельные участки под глэмпинг и гостевые дома готовы предложить инвесторам в Казанском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Земельные участки в дер. Боровлянка под строительство глэмпинга или гостевых домов может предложить инвесторам администрация Казанского района.

На территории муниципалитета есть Боровлянская гора - одна из площадок для реализации инвестиционных проектов в области туризма и организации семейного отдыха. У ее подножия расположена лыжная база с освещенными трассами. Услуги для любителей спорта и активного отдыха оказывают круглый год.

Здесь имеется все необходимое оборудование, можно брать его в аренду, отмечает глава Казанского района Татьяна Богданова. Зимой местные жители могут устраивать лыжные прогулки, кататься на снегоходах, на тюбингах с горы. В 2022 году на Боровлянской горе оборудовали второй подъемник, организовали дополнительный спуск с горы. Летом популярны сплавы по реке Ишим группами, туристические походы, катание на квадроциклах.

Точек общепита здесь нет. На время проведения массовых праздников предприниматели приезжают, затем уезжают.

"Стационарного здесь ничего нет. Деревня Боровлянка маленькая. В основном здесь расположены дачи. Около шести человек проживают постоянно. Заходить надо сейчас. Мы сделали щебеночное покрытие к месту, где будет находиться палаточный лагерь. Ждем инвесторов. Все подскажем, покажем и поможем", — добавила глава Казанского района.

Еще одно направление, привлекающее туристов из соседних и отдаленных районов Тюменской области в Казанский район, — это охотничий туризм. Он представлен спортивной охотой и рыбалкой. На территории муниципалитета можно поохотиться на сибирскую косулю, лося, кабана. В Казанском районе такие услуги оказывают шесть охотопользователей по туризму.

"Бывало, что люди приезжали специально поохотиться из-за границы, например, из Германии", — сказала Татьяна Богданова.

Развивается в районе и событийный туризм. В июле традиционно проводится фестиваль военно-патриотической песни "Песни, опаленные войной". Событие стало международным — на него приезжают представители Беларуси и Казахстана. Второй раз проведут фестиваль авторского и театрального творчества имени писателя Ивана Ермакова. Разработаны маршруты "Ильинка — село купеческое" и в деревню Вакарино.

Инна Пахомова