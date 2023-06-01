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Более 100 заявок от юных художников Тюменской области поступило на онлайн-фестиваль "Фантазия"

Общество, 08:56 26 июня 2023

пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Подать заявку на IV областной национальный онлайн-фестиваль детского художественного творчества "Фантазия" можно до 30 июня. В этом году принять участие могут не только жители юга Тюменской области, но и ребята из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает департамент культуры региона.

Уже поступило более 100 заявок из Казанского, Упоровского, Юргинского, Омутинского, Абатского, Ишимского, Нижнетавдинского, Бердюжского, Тобольского, Заводоуковского городского округа, Тюмени и Ялуторовска, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ознакомиться с положением и зарегистрироваться можно на сайте Дворца национальных культур "Строитель" по ссылке.

Фестиваль проходит в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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# конкурс , национальный проект Культура , художники

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