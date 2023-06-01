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Почти 35 тюменских любителей экстремальной езды объединит ралли-спринт 

Общество, 18:10 23 июня 2023

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив) | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив)

Очередной этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине ралли-спринт пройдет на базе автодрома ДОСААФ в п. Метелево 24 июня. Соревнования начнутся в 9 часов 30 минут с торжественного открытия. Старт заездов — в 10 утра, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ожидается порядка 35 водителей из Тюменского, Ишимского, Ярковского районов и Тюмени. Возраст спортсменов – от 17 лет и старше. Участникам предстоит показать стабильность езды на трассе.

Заезды пройдут в четырех категориях. В классе 1400 участники пройдут трассу на автомобилях с задним приводом, в классе 1600 – на автомобилях отечественного и импортного производства с передним приводом. В классе 2000 выступят гонщики на полноприводных автомобилях. В заезде в свободном классе смогут принять участие все категории автомобилей.

Зарегистрироваться можно на сайте или в день мероприятия перед стартом на площадке турнира.

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# автодром , автомобильный спорт

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