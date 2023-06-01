Тюменский предприниматель едва не лишился помещения частной клиники за долг в 10 миллионов рублей

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Владелец частной клиники в Тюмени едва не лишился помещения, в котором ведут прием специалисты, сообщает областная служба судебных приставов.

Как стало известно, несколько лет назад тюменец взял в долг у своего знакомого порядка 10 млн рублей на открытие клиники, но в оговоренное время деньги не вернул.

Взыскатель предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов. Так как срок для добровольного исполнения закончился, судебный пристав-исполнитель приступил к применению комплексных мер в отношении должника.

Из запросов регистрирующих ведомств судебный пристав выяснил, что в собственности у гражданина имеется нежилое помещение, в котором ведут прием специалисты, оно подлежало немедленному аресту.

Должник был оповещен об аресте недвижимости и оборудования, но так и не решился вернуть долг, пока к нему в клинику не пришли потенциальные покупатели. Только тогда предприниматель погасить всю сумму долга.