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Вальс на набережной тюменские выпускники станцевали с своими учителями

Общество, 20:33 24 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Около 700 выпускников тюменских школ приняли участие в традиционном "Вальсе на набережной" 24 июня.

Впервые один из танцев ребята исполняли вместе со своими учителями, это нововведение приурочено к Году педагога и наставника.

Перед началом яркого события выпускников школ поздравил глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Выпускники сказали слова признательности своим учителям и подарили цветы классным руководителям.

С напутственным словом перед собравшимися выступил учитель русского языка и литературы школы № 25 города Тюмени, лучший учитель Тюменской области 2023 года по итогам профессионального мастерства Наталья Прокопенко.

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Всего выпускники представили шесть номеров. Стоит отметить, что помимо классического вальса, выпускники школ ярко и вдохновенно исполнили танец "Мазурка" и "Шутиха".

Напомним, мероприятие, которое ранее планировалось на 21 июня, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

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# выпускники , набережная

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