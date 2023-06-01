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120 учеников из семи регионов участвуют в летней смене медико-фармацевтической школы ТМУ

Общество, 16:05 26 июня 2023

www.tyumsmu.ru

120 учеников из Югры, Ямала, Омска, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга и Тюмени участвуют в медико-фармацевтической школе Тюменского медуниверситета. Их отобрали по итогам конкурса из 1 тыс. 170 претендентов, сообщает пресс-служба вуза.

По словам идейного вдохновителя школы, руководителя отделения довузовской подготовки ТМУ Дениса Трушникова, в этом году отобрали группу детей в МФШ, которые будут изучать биологию на углубленном уровне.

"Эту группу мы назвали "МОШка", в нее вошли ребята из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сургута. В течение семестра для них была организована онлайн-учеба, лекции читали трое преподавателей. Обучающиеся получили серьезную олимпиадную подготовку", - сказал он.

www.tyumsmu.ru

Летняя смена для юных медиков пройдет с 24 по 30 июня. Программа школы включает в себя занятия по зоологии беспозвоночных, физиологии, органическому синтезу, анатомии, офтальмологии, ботанике, микробиологии, стоматологии, фармации. Ребята получат теоретические знания и отработают практические манипуляции.

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# Тюменский медицинский университет

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