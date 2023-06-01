Тюменец пытался передать в исправительную колонию наркотики в тюбиках с пастой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летний безработный житель Тюменского района пытался передать в исправительную колонию общего режима № 4 два тюбика пасты с порошкообразным веществом. Посылка предназначалась 27-летнему осужденному, отбывающему наказание в данном учреждении за разбой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Для подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках привлекли служебную собаку, которая отреагировала на запрещённое средство в сумке, предназначенной для передачи осуждённому. Экспертиза показала, что в свертках были наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин общей массой 0,4472 гр.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".