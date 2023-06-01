  • 28 июня 202328.06.2023среда
  • USD85,0504
    EUR93,1373
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменец пытался передать в исправительную колонию наркотики в тюбиках с пастой

Происшествия, 17:47 28 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летний безработный житель Тюменского района пытался передать в исправительную колонию общего режима № 4 два тюбика пасты с порошкообразным веществом. Посылка предназначалась 27-летнему осужденному, отбывающему наказание в данном учреждении за разбой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Для подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках привлекли служебную собаку, которая отреагировала на запрещённое средство в сумке, предназначенной для передачи осуждённому. Экспертиза показала, что в свертках были наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин общей массой 0,4472 гр.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , УФСИН по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 28.06.2023Водитель маршрутки из Тюмени за проезд на красный заплатит штраф в 5 тысяч рублей
17:47 28.06.2023Тюменец пытался передать в исправительную колонию наркотики в тюбиках с пастой
15:31 28.06.2023В Ямале условно осудили двух мужчин, занимавшихся нелегальной торговлей краснокнижного осетра
13:45 28.06.202316-летнего подростка задержали инспекторы ДПС на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск