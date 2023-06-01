Более 200 школьников Тюмени станут участниками I Летней педиатрической школы

| Фото: ТюмГМУ (архив) | Фото: ТюмГМУ (архив)

Более 200 тюменских старшеклассников станут участниками I летней педиатрической школы "Детский врач – выбор будущего", которая пройдет в ТюмГМУ с 3 по 7 июля. Занятия проведут преподаватели медицинского вуза.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель предуниверсария Тюменского ГМУ Наталья Косолапова.

Профессора вуза расскажут о современных тенденциях развития медицины, наиболее востребованных и перспективных специальностях. Кроме этого ребята получат практический опыт оказания первой медицинской помощи и отработают все манипуляции на фантомах. Школьники научатся выполнять сердечно-легочную реанимацию, правильно действовать при переломах и обмороках, измерять и оценивать физиологические показатели человека, узнают об особенностях развития организма ребенка.

Запланированы экскурсии на клинические базы Тюменского медицинского университета с посещением кабинета педиатра, знакомство с историей развития педиатрии в Тюменской области. Также школьники будут решать различные медицинские кейсы о характере и темпераменте, трудных подростках и другие.

"Мы разделим ребят на четыре группы по 14-15 человек, и каждая команда, таким образом, сможет порешать все представленные кейсы, а не только один. Лучших мы отметим подарками. Вообще в течение смены мы будем ставить им оценки, то есть за активность выдавать наклейки. Кто больше их соберет, тот и станет победителем", – отметила Наталья Косолапова.

Подведение итогов и награждение состоится 7 июля в 12 часов в ТюмГМУ. Школьникам вручат дипломы, подарят сувенирную продукцию и сертификат на приобретение медицинского халата от партеров вуза.

Напомним, обучение в летней педиатрической школе бесплатное.

Виктория Макарова