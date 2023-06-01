1,6 млрд рублей ежемесячных выплат получили льготники Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,6 млрд рублей ежемесячных выплат получили 112 тыс. льготников Тюменской области с начала года. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Право на ежемесячную выплату имеют инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Соцтруда и труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.

Оформить пособие можно в любом офисе Социального фонда, а также в МФЦ или через личный кабинет на портале Госуслуги.

Инвалидам и детям-инвалидам выплата назначается в проактивном режиме без подачи заявления и посещения клиентской службы, поскольку все необходимые для оформления выплаты сведения Социальный фонд получает из Федерального реестра инвалидов.