Тюменский театр кукол поедет с гастролями по городам Ямала в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский театр кукол представит свои спектакли в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в конце августа — начале сентября, рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она напомнила, что в мае началось культурное сотрудничество с северными территориями. Практически все топовые коллективы региона побывали в городах Югры и Ямала.

"Мы получили приглашение от Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы наш театр кукол проехал по другим городам. Уже сегодня достигнута договоренность о том, что с 30 августа по 11 сентября наш театр кукол поедет с гастролями. Какой интересный эффект мы получаем!", — добавила она.

Елена Майер отметила, что гастрольная деятельность важна: в регионе используют любую возможность, чтобы привлекать внимание к Тюмени.

Инна Пахомова