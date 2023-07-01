  • 1 июля 20231.07.2023суббота
  • В Тюмени 27..29 С 7 м/с ветер южный

Тюменский театр кукол поедет с гастролями по городам Ямала в августе

Общество, 10:01 01 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский театр кукол представит свои спектакли в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в конце августа — начале сентября, рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она напомнила, что в мае началось культурное сотрудничество с северными территориями. Практически все топовые коллективы региона побывали в городах Югры и Ямала.

"Мы получили приглашение от Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы наш театр кукол проехал по другим городам. Уже сегодня достигнута договоренность о том, что с 30 августа по 11 сентября наш театр кукол поедет с гастролями. Какой интересный эффект мы получаем!", — добавила она.

Елена Майер отметила, что гастрольная деятельность важна: в регионе используют любую возможность, чтобы привлекать внимание к Тюмени.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гастроли , Елена Майер , спектакли

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 01.07.2023Тюменские огнеборцы вошли в число сильнейших на международных соревнованиях
13:05 01.07.2023Первый фестиваль ландшафтного дизайна "ЭкоФест" открыли в Тюмени
12:13 01.07.2023В Тюменской областной библиотеки "консервируют" более 800 книг в год
11:48 01.07.2023Тобольские хирурги провели малоинвазивную операцию по удалению свернувшегося гемоторакса