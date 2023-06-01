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Врачи ОКБ №2 спасли тюменца с тяжелой патологией

Общество, 17:15 30 июня 2023

пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Две операции провели врачи Областной клинической больницы № 2 67-летнему тюменцу, чтобы спасти ему жизнь. Мужчину доставили в приемное отделение с диагнозом ишемия нижних конечностей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациент неделю чувствовал боль, онемение, похолодание в конечностях. С течением времени боли усилились, бригада скорой помощи доставила тюменца в приемный покой.

"После дообследования диагностировали тромбоз аорты, артерий нижних конечностей. После предоперационной подготовки в реанимационном отделении было принято решение об оперативном вмешательстве. Объем предстоящей операции, длительность ишемии, анатомия поражения говорила о высоких рисках для жизни. Однако консервативная терапия эффекта не приносила. Приняли решение оперировать", - сказал сосудистый хирург ОКБ № 2 Константин Востриков.

Мужчине сделали протезирование аорты. Врачам успешно удалось выделить аорту, установить протез и запустить кровоток в ноги в обход тромбированных артерий. После операции пациенту в реанимации проводили интенсивную терапию. Затем мужчина начал жаловаться на боли в животе. Врачи диагностировали холецистит - воспаление желчного пузыря.

"Вновь операция, послеоперационный период, восстановление. Мужчина был на грани жизни и смерти, но благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов его успешно выписали домой, - добавил Константин Востриков.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он проходит лечение в поликлинике под наблюдением врачей.

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# ОКБ №2

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