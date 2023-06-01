Тюменцы могут стать волонтерами в команде проекта паблик-арта "Морфология улиц"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Команду поддержки из волонтеров собирают организаторы "Морфологии улиц". Тюменцы могут подать заявку на участие в кэмпе волонтеров до 5 июля, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Тех, кто пройдет отбор, 10 и 11 июля ждет серия мастер-классов и лекций для погружения в современное уличное искусство, знакомства с региональными практиками и актуальными медиаинструментами.

Волонтеры смогут принять участие в "Морфологии улиц" с 22 июля по 20 августа. Они будут помогать художникам создавать работы на улицах Тюмени и освещать это в соцсетях проекта. Также волонтеры получат фирменный мерч, посетят общие вечеринки, пообщаются с художниками, соберут кейсы для портфолио.

Добавим, в 2023 году тема "Морфологии улиц" - "Сокращая дистанцию". Организаторы проекта паблик-арта планируют сделать упор на формате соучастия — несколько работ будут созданы вместе с жителями Тюмени. Зарегистрироваться на бесплатные лаборатории можно будет летом на сайте морфологияулиц.рф.