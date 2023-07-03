Схема движения маршрутов №№ 41,84 в Тюмени временно изменится

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схема движения маршрутов №№ 41,84 в Тюмени временно изменится с 4 по 11 июля. Причина – производство работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3.

Как сообщает администрация города, автобусы №№ 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими и дополнительными остановочными пунктами по маршрутам объезда.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.