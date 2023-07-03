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Тюменка Ксения Кушнер стала победителем Всероссийского конкурса авторской песни "ДАР"

Общество, 20:47 03 июля 2023

со страницы директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер | Фото: со страницы директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер

19-летняя жительница Тюмени Ксения Кушнер стала победителем Всероссийского конкурса авторской песни "ДАР". Финал состоялся на курорте "Красная поляна" в Сочи на IV музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина 2 июля.

На суд жюри тюменка представила композицию "Полюби меня за".

"Песня была написана давно, специально для этого конкурса. До сих пор еще не верится, пребываю в эйфории. Потихоньку приходит осознание, новые музыкальные планы", – сказала Ксения Кушнер.

Музыкой тюменка занимается с раннего детства – с 3-4 лет. Сначала начала писать стихи, а когда в возрасте семи лет пошла в музыкальную школу, стала сочинять музыку. С восьми-девяти Ксения Кушнер могла положить мелодию на стихи и наоборот.

Это не первое выступление жительницы Тюмени в крупных тематических конкурсах. Ранее она участвовала в детском "Евровидении" и прошла в финал.

По итогам "ДАРа" победительница получила главный приз – ротацию своего трека в эфире радиостанций холдинга ГПМ Радио, а также проведение сольного концерта на площадке СТУДИО от hi-fi стримингового сервиса "Звук".

Отметим, финалисты всероссийского конкурса "ДАР" были выбраны в ходе двух очных отборочных этапов и полуфинального этапа. Заявки на конкурс подали более 500 участников со всей России. До финала в Сочи дошли 13 лучших молодых авторов из Челябинска и области, Тюмени, Саратова, Красноярска, Москвы и Подмосковья.

Они представили песни собственного сочинения перед звездным жюри, в состав которого вошли Леонид Агутин, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили, Нюша. Также победителем конкурса помимо Ксении Кушнер стал Егор Блинов из Саратова.

Инна Пахомова

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# исполнители , музыка

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