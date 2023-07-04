Новую амбулаторию в с. Ембаево посетили более 17 тыс. человек с начала 2023 года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новую амбулаторию областной больницы № 19 площадью 600 кв. м построили в с. Ембаево Тюменского района. За шесть месяцев работы более 17 тыс. раз пациенты посетили медучреждение, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Современные помещения и оборудование позволили нам повысить качество оказываемой медицинской помощи. Например, у нас есть аппарат УЗИ, а это крайне важно для диагностики. В новом здании теперь комфортно пациентам и персоналу", - заведующая новой амбулаторией областной больницы № 19 сказала Евгения Шкаретных.

Добавим, новое здание построили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".