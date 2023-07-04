Видеостойку ФГС и новый флюорограф приобретут для больницы в Омутинском районе

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Диагностическую видеостойку с возможностью выполнения ФГС и новый аппарат для флюорографии планируют приобрести для областной больницы № 11 в Омутинском районе. Об этом сказал глава муниципалитета Олег Кузнецов.

По его словам, приобретение нового оборудования позволит проводить гастроскопию и колоноскопию. Изображение с видеостойки будет выводиться на большой экран.

"Аппарат для флюорографии будет большим и современным. Хотелось бы поставить и томограф. Сейчас решаем вопрос, чтобы найти помещение для его размещения, так как площадей в нашей больнице не хватает", — добавил Олег Кузнецов.

Инна Пахомова