Тюменцев приглашают поучаствовать в форуме по социальному предпринимательству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в инклюзивном форуме "Территория Ритма", который пройдет в Нижегородской области со 2 по 5 сентября. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, и тех, у кого есть желание проявить себя в сфере социального предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

На форуме участники смогут заявить авторскую идею и превратить ее в социальный или социально-предпринимательский проект; стать частью команды лидеров и вместе развивать свой регион и страну; овладеть навыками и инструментами современного лидерства, проектного управления, маркетинга, самопрезентаций, работы с нейросетями; получить ресурсы на реализацию своих проектов и выиграть путешествие по России.

Отправить заявку на участие можно до 10 августа по ссылке.