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Кабинет робототехники появился после капремонта в сельской школе Ишимского района

Общество, 09:40 07 июля 2023

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

Кабинет робототехники появился после капремонта в школе с. Черемшанка Ишимского района. В заднии завершаются строительные работы, в классах собирают мебель и расставляют новое оборудование, сообщил глава района Сергей Ломовцев.

"Отдельно хочется отметить новый кабинет робототехники. Посмотрел, с какими конструкторами и робототехническими наборами ребятам предстоит заниматься. Для детей будут созданы все условия для творчества и развития", - подчеркнул глава района.

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

Капитальный ремонт в школе начался девять месяцев назад. Помимо внешнего обновления, здесь полностью заменены электроосвещение, коммуникационные системы, произведена разводка компьютерных сетей, смонтированы камеры видеонаблюдения. Подрядчик благоустраивает и пришкольную территорию. Сделана отмостка здания, установлено освещение, по периметру уложен бордюрный камень.

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

Занятия в школе начнутся 1 сентября.

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

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# Ишимский район , капитальный ремонт , школа

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