Более 12,5 тыс. домов подключили к газу в Тюменской области

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Более 12,5 тыс. домов подключили к газу в рамках социальной газификации в Тюменской области в 2023 году. От жителей региона поступило более 17,5 тыс. заявок, более 17 тыс. договоров заключено, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Все больше домовладений в Тюменской области участвуют в социальной догазификации, которая входит в Народную программу партии "Единая Россия". Например, несколько дней назад газ пришел в дом жителя села Каменки Тюменского района.

"Строился я сам, строился не быстро, лет шесть, и сразу решил, что у меня должен быть газ. И вот в 2009 году по улице его потянули, но я тогда подключиться не успел. И пришлось мне до сегодняшней поры обогреваться электрокотлом. Это не очень удобно, да и затратно. Сейчас проблем с отоплением не будет, даже если вдруг отключат электричество", - сказал Александр Кобяков.

Смета на то, чтобы завести газ в дом и приобрести оборудование, составила 120 тыс. рублей. Житель Каменки относится к льготной категории и получил субсидию. "Сработали четко все — и администрация района, и "Газпром газораспределение Север", и партия "Единая Россия". Подсказывали мне на каждом этапе — какие документы нужно принести, как бумаги заполнить. Оказалось, ничего сложного нет", -добавил Александр Кобяков.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова подчеркнула, что депутаты-единороссы как в Тюмени, так и в муниципальных образованиях проводят разъяснительную работу с жителями.

"Сегодня можно в короткие сроки подключиться к газу, воспользовавшись льготами, установленными в регионе, но не все об этом знают. Поэтому необходимо обойти домовладения, проинформировать людей об условиях подключения к газу и оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи при сборе документов", - сообщила Ольга Швецова.

В Тюменской области граждане 45 льготных категорий могут воспользоваться поддержкой на компенсацию стоимости приобретения и монтажа внутридомового газового оборудования. К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; ветераны труда; инвалиды; одиноко проживающие пенсионеры; члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые состоят на учете в органах соцзащиты населения Тюменской области и другие. В 2022 году субсидия на установку внутридомового газового оборудования в регионе была увеличена более чем вдвое — с 60 до 130 тыс. рублей.

В Тюменском районе в 2022 году было заключено 4 тыс. 66 договоров на догазификацию жилья. 1 тыс. 314 абонентов уже подключены. Работы по остальным 2 тыс. 753 домам ведутся в 2023 году.