Фотогалерея с выступления Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квинтет Игоря Бутмана и Тюменский симфонический оркестр под управлением Юрия Медяника исполнили для гостей фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 8 июля джазовые пьесы Caravan, Spain, Samba de Igor, Nostalgia, Vocalise, Isfahan. Открытием для слушателей стало совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля".

Фотографии лучших моментов выступления в нашей фотогалерее.