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Фотогалерея с выступления Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра

Общество, 09:53 09 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квинтет Игоря Бутмана и Тюменский симфонический оркестр под управлением Юрия Медяника исполнили для гостей фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 8 июля джазовые пьесы Caravan, Spain, Samba de Igor, Nostalgia, Vocalise, Isfahan. Открытием для слушателей стало совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля".

Фотографии лучших моментов выступления в нашей фотогалерее.

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# зрители , Игорь Бутман , Лето в Тобольском кремле , Тобольск , Тюменский филармонический оркестр

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