Фотогалерея с выступления Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра
Общество, 09:53 09 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Квинтет Игоря Бутмана и Тюменский симфонический оркестр под управлением Юрия Медяника исполнили для гостей фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 8 июля джазовые пьесы Caravan, Spain, Samba de Igor, Nostalgia, Vocalise, Isfahan. Открытием для слушателей стало совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля".
Фотографии лучших моментов выступления в нашей фотогалерее.