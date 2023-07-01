Новую мечеть открыли в Тобольском районе

| Фото: vk.com/tobrayon | Фото: vk.com/tobrayon

Новую мечеть открыли в дер. Турбинской Тобольского района. Участниками торжества стали жители деревни и гости из разных регионов - те, кто здесь родился и вырос.

По информации пресс-службы района, верующих приветствовал председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России шейх Нафигулла хазрат Аширов.

В 2022 году по инициативе местной мусульманской религиозной организации при региональном Духовном управлении мусульман Тюменской области началась работы по разбору старого здания мечети. Оно было приспособленное - в советское время здесь был магазин.

В царское время Юрты Турбинские прославил уроженец аула - ишан Халил Халилов, ученик Зейнуллы Расулева. Халил развернул просветительскую деятельность, построил мечеть, здание которой не сохранилось, открыл мужское и женское медресе. Его имя присвоили новой мечети.