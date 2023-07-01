Ливни, грозы, град прогнозируют синоптики на юге Тюменской области 15 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ливни, грозы, град прогнозируют синоптики на юге Тюменской области 15 июля. Ожидается порывистый ветер 18-23 метра в секунду, предупреждает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, в Тюмени в ночь с 13 на 14 июля выпало 30 % июльской нормы осадков. Специалисты зафиксировали 32 отключения электроснабжения по Тюменской области накануне.

Специалисты отмечают, что в связи с непогодой увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения, падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций, ограничением в движении и ДТП на дорогах.