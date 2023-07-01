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В школах Тюмени примут 15 тысяч первоклассников в новом учебном году

Общество, 12:39 16 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 тысяч первоклассников примут в школах Тюмени в новом учебном году. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора городского департамента образования Ольга Торопова.

Первый этап прима заявлений в первый класс завершился 30 июня, а второй стартовал 6 июля. Он продлится по 5 сентября. Кроме того, в новом учебном году ожидается ряд нововведений.

"К 1 сентября 2023 года завершится переход на новую федеральную образовательную программу дошкольного образования. В ней четко обозначены ориентиры развития воспитанников детских садов и оценка работы педагогов. При составлении образовательной программы на учебный год все школы должны руководствоваться едиными федеральными основными общеобразовательными программами начального, основного и среднего общего образования, разработанными Минпросвещения Российской Федерации. Они включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы по предметам и план воспитательной работы", – пояснила специалист.

С 2023 года обучаться по обновленным стандартам среднего общего образования будут и ученики 10 классов. Как считают специалисты, одинаковые требования и программы помогут ученикам быстрее адаптироваться в классных коллективах при переводе из одной школы в другую даже из других регионов, пишет Мегатюмень.

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# образование , первоклассники , школа

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