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Авиамоделисты из шести регионов выступят на соревнованиях в Тюмени

Спорт, 08:26 20 июля 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели воздушного боя) "19-й Кубок Тюменской области" пройдет в поселке Московский Тюменского района 22 и 23 июля. Участники встретятся на кордодроме центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

За победу поборются более 40 пилотов в составе 22 экипажей из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В составе сборной команды Тюменской области выступят девять экипажей, в том числе шесть пилотов-юниоров.

Судить игроков будут четверо спортивных судей всероссийской категории и десять спортивных судей первой категории.

Торжественное открытие соревнований начнется в 10 часов 22 июля, после чего спортсмены приступят к полетам. На следующий день соревнования продолжатся с 10 часов, итоги подведут в 18 часов.

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# авиамодельный спорт

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