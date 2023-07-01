Подразделение добровольной пожарной охраны открыли в Вагайском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Подразделение добровольной пожарной команды (ДПК) открыли в Шестовском сельском поселении Вагайского района 18 июля.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вновь созданное ДПК благодаря своему расположению позволит сократить время прибытия пожарного расчета до места вызова. Добровольцы помогут в тушении и профилактике пожаров, как в самом поселении, так и в окрестных населенных пунктах.

Глава Шестовского сельского поселения Татьяна Матаева отметила, что у добровольцев есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: пожарная автоцистерна, экипировка и специальное оборудование, а также помещение для несения круглосуточного дежурства.