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Подразделение добровольной пожарной охраны открыли в Вагайском районе

Общество, 18:05 18 июля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Подразделение добровольной пожарной команды (ДПК) открыли в Шестовском сельском поселении Вагайского района 18 июля.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вновь созданное ДПК благодаря своему расположению позволит сократить время прибытия пожарного расчета до места вызова. Добровольцы помогут в тушении и профилактике пожаров, как в самом поселении, так и в окрестных населенных пунктах.

Глава Шестовского сельского поселения Татьяна Матаева отметила, что у добровольцев есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: пожарная автоцистерна, экипировка и специальное оборудование, а также помещение для несения круглосуточного дежурства.

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# Вагайский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные

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