Тюменцы устанавливают модульную газовую котельную в роддоме Краснодона

| Фото: адмиинстрация Краснодона | Фото: адмиинстрация Краснодона

Модульную газовую котельную устанавливают тюменцы на территории родильного дома в Краснодоне. Кроме того, строители из шефа-региона оборудуют здание трансформаторной подстанцией, сообщает администрация Краснодона.

На социальном объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Ввод котельной обеспечит медучреждение теплом и горячей водой.

Отметим, в рамках соглашения между Тюменской областью и Краснодоном, которое подписано в июне 2022 г., шеф-регион восстановил 15 сооружений инфраструктуры. В текущем году ведется реконструкция еще 10 социальных объектов.