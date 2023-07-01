  • 19 июля 202319.07.2023среда
  • USD90,6906
    EUR102,0271
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы устанавливают модульную газовую котельную в роддоме Краснодона

Экономика, 18:07 19 июля 2023

адмиинстрация Краснодона | Фото: адмиинстрация Краснодона

Модульную газовую котельную устанавливают тюменцы на территории родильного дома в Краснодоне. Кроме того, строители из шефа-региона оборудуют здание трансформаторной подстанцией, сообщает администрация Краснодона.

На социальном объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Ввод котельной обеспечит медучреждение теплом и горячей водой.

Отметим, в рамках соглашения между Тюменской областью и Краснодоном, которое подписано в июне 2022 г., шеф-регион восстановил 15 сооружений инфраструктуры. В текущем году ведется реконструкция еще 10 социальных объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 19.07.2023Жителям Ялуторовского района рассказали о правилах подачи заявок на догазификацию
18:07 19.07.2023Тюменцы устанавливают модульную газовую котельную в роддоме Краснодона
16:16 19.07.2023В 10 образцах почвы с полей Ишимского района обнаружили золотистую нематоду
14:48 19.07.2023Жители Тюменской области подали 143,3 тысячи заявлений на регистрацию недвижимости в 2023 году