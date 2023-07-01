В УФО обсудили реализацию инфраструктурных проектов за счёт бюджетных кредитов

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Реализацию инфраструктурных проектов за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и средств Фонда национального благосостояния обсудили в правительственной комиссии по региональному развитию, где принял участие полномочный представитель президента Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

"Инфраструктурные бюджетные кредиты и средства Фонда национального благосостояния позволяют реализовывать проекты, направленные на повышение качества жизни жителей регионов в УФО, в том числе в коммунальной сферы. Они позволяют снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду за счёт модернизации очистных сооружений канализации", – сказал Владимир Якушев.

В частности, речь идёт о проекте в п. Фёдоровский ХМАО – Югры, где с привлечением средств ФНБ возводят канализационные очистные сооружения мощностью семь тыс. кубометров в сутки.

Добавим, в УФО реализуется 67 проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Пять из них уже завершены, ещё 23 проекта будут закончены до конца 2023 года.

Продолжается также работа над 24 проектами с привлечением средств ФНБ. Их общая стоимость – более 18 млрд рублей, треть средств уже направлена на модернизацию объектов коммунальной сферы.