Баурсак-рекордсмен вновь испекли мастерицы из Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда центра сибирско-татарской культуры Тобольска второй год подряд стала победителем в конкурсе на самый большой баурсак на III Гастрофесте "Сибирский баурсак".

В прошлом году изжаренное ими национальное изделие попало в "Книгу рекордов России" с результатом 76х33. В этом году баурсак составил 76 см в ширину и 36 см в высоту.

По словам режиссера центра сибирско-татарской культуры Тобольска Рузалии Курманалиевой, в прошлом году коллектив не рассчитывал на победу, она стала для них полной неожиданностью.

"Мы проводим мастер-классы для туристов по изготовлению баурсаков. Но это в помещении. А здесь на улице, в другом казане, размеров которого мы даже не знали, тесто могло повести себя непредсказуемо. Надеялись на Аллаха и на удачу. В этом году волнуемся еще больше, ведь первое место обязывает", - рассказала режиссер.

На момент интервью корреспонденту информационного агентства" Тюменская линия" она еще не знала, что их команда побьёт свой же рекорд прошлого года и вновь выйдет победителем.

Событие собрало огромное количество гостей. На праздник пришли жители Тобольского района, который отмечает свой 100-летний юбилей. Приехали гости из Тобольска, Тюмени, Тюменского, Вагайского и Уватского районов.

Они оформили около 25 национальных подворий, на которых представили огромное количество баурсаков всех форм и размеров.

Зрители тепло встречали выступления земляков и группы "Казанские парни". По словам культорганизатора Тобольского РДК Полины Марковой, все участники долго готовились и очень волновались. И те, кто хлебосольно встречал гостей на своих подворьях, и артисты, выходящие на сцену.

Семья Шкилевых полным составом приехала на праздник из Тобольска. Несмотря на то что среди их предков были и татары, баурсаков они не пробовали ни разу. И на празднике решили купить лакомство на игровые жетоны.

"Пройдем испытания, накопим пять жетонов - получим ароматный баурсак с пылу с жару. И наконец-то попробуем", - поделился шестиклассник Всеволод Шкилев.

Его мама Венера добавила, что выигранный баурсак будет точно вкуснее купленного.

Гастрофест, посвященный вековому юбилею района, прошел с размахом. На поляне нашлось развлечение для каждого. Мужчины кололи дрова на скорость, их спутницы с интересом посещали торговые ряды, дети участвовали в мастер-классах и национальных татарских играх.

Инна Кондрашкина