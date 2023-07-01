В Тюмени от участников "Азбуки предпринимателей" ждут предложений по совершенствованию поддержки

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Ежегодный тренинг "Азбука предпринимателя" стартовал в Тюмени 24 июля. От участников ждут обсуждения существующих мер поддержки, выработки возможных путей и конкретных предложений по их совершенствованию.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем Телеграм-канале.

"В текущих условиях важным становится своевременная адаптация мер поддержки под меняющиеся экономические реалии. В этом отношении очень важна обратная связь. Один из её последних примеров - предложения предпринимателей во время поездки губернатора Александра Моора в Викуловский район. Они касались "донастройки" мер поддержки в части простоты и удобства их получения, с учетом особенностей сельских территорий. Очевидно, что городской и сельский предприниматель имеют каждый свою специфику. И необходимо ее учитывать", - сказал Пантелеев.

Впервые "Азбуку предпринимателя" провели в Тобольске в 2017 году. С тех пор его участниками стали сотни человек.

Участников седьмого тренинга подробно познакомили с проектом "Капитаны бизнеса", где топовые тюменские бизнесмены работают вместе с представителями сельского бизнеса над идеями инвестиционного развития муниципалитетов. В качестве наставников приглашены руководители высшего звена крупнейших региональных компаний и холдингов.

На протяжении всего обучения с участниками будет работать тренер АО "Корпорации МСП", и руководитель гарантийного отдела инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.

Тренинг проводит Центр "Мой бизнес" Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".