169 жительниц Сладковского района обследовались на новом цифровом маммографе

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

169 человек прошли исследование на новом цифровом биопсийном маммографе "Brestige" в филиале № 1 Сладковской районной больницы с апреля 2023 года. Всего выполнено 670 снимков, сообщает пресс-служба медучреждения.

Цифровой маммограф позволяет получить высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики заболеваний, в том числе ранних стадий рака. На снимках хорошо видны микрокальцинаты величиной в 50 микрон (или 0,05 миллиметра). Их скопление в молочной железе может указывать на развитие патологии.

Новый аппарат обладает низкой дозой облучения, поэтому безопасен как для пациента, так и для персонала. Кроме того, он характеризуется низким уровнем шума, надежностью и удобством в использовании. Цифровой маммограф оснащен биопсийной приставкой, которая позволяет врачу при обнаружении опухоли тут же провести забор материала и направить его на гистологию.

Специалисты отмечают, что выявление патологии на ранней стадии позволяет минимизировать риск распространения опухоли и увеличивает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы.

Новый цифровой биопсийный маммограф "Brestige" больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".