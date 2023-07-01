70 волонтеров подали заявки на участие в фестивале "Тюменская осень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев старше 16 лет приглашают стать волонтерами на фестивале "Тюменская осень", который пройдет 10 сентября. Заявки подали уже 70 желающих, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В ходе фестиваля будут организованы интерактивные площадки, на которых потребуется помощь добровольцев. За участие в работе мероприятия волонтеры получат благодарственное письмо и часы в волонтерскую книжку. Подать заявку можно по ссылке.

Добавим, в рамках "Тюменской осени" жителей ждет множество интерактивных площадок. Одной из них станет традиционная ежегодная викторина о Тюменской области.