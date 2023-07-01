Мастер-классы, викторины и выставки проходят в День города в Комсомольском сквере

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческие мастер-классы и викторины о родном городе, выступления вокалистов, танцоров и цирковых студий, выставку домашних животных и семейные мероприятия организовали в Комсомольском сквере 29 июля, в день празднования 437-летия Тюмени.

Посетить праздничную программу "Город вдохновения" пришли сотни тюменцев от совсем юных жителей до пожилых горожан. С 14 часов здесь заработали сразу несколько интерактивных площадок.

Гости областной столицы могут поучаствовать в мастер-классе "Тюмень цветущая". Здесь всем желающим предлагают собрать букет из полевых цветов. На интерактивной площадке "Тюменские посиделки" изготавливают окопные свечи, которые затем отправят в зону СВО. Желающих угощают чаем и сладостям, а неподалеку на полянке обустроены места для пикника.

В центре парка работает палатка здоровья. Специалисты городской поликлиники №5 консультируют горожан по вопросам здоровья, взрослым измеряют артериальное давление, уровень сахара, холестерина и другие показатели. А ответив на вопросы викторин можно получить небольшой сувенир.

Любители домашних животных участвуют в фестивале-выставке "Верные сердца", где представлены самые разные породы собак - от пуделей и золотистых ретриверов до карликовых декоративных пород.

Также в сквере проходит игра "Спортивный марафон" для взрослых. Необычные селфи можно сделать в специальной фотозоне. Также в программе мероприятия - бумажное шоу с супергероями для детей и взрослых, выступление диджеев и спортивная минутка, конкурсы и викторины о любимом городе, выступление афро-шоу группы "Африка".

"Мы по традиции пришли сегодня всей семьей в Комсомольский сквер. Каждый год празднуем День города именно здесь. Очень порадовала выставка собак, выступления наших творческих коллективов. Поучаствовали с ребятами в изготовлении свечей для наших военных, угостились сладким чаем с печеньем. Праздник очень уютный, замечательный. Все с Днем города", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" тюменка Наталья Ионина, которая пришла на праздник с детьми.

Добавим, праздничная программа в Комсомольском сквере продлится до 19 часов. Присоединиться и поучаствовать в мероприятиях могут все желающие.

Любовь Голышева