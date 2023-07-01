Алексей Белкин из Подольска победил в номинации "Федеральный репортаж" на фотоконкурсе имени Александра Ефремова

| из Telegram-канала организаторов фотоконкурса им. Александра Ефремова | из Telegram-канала организаторов фотоконкурса им. Александра Ефремова

Алексей Белкин из Подольска стал победителем XXII конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова в номинации "Федеральный репортаж". На конкурс он предоставил серию "Горячее сердце", сообщают организаторы.

Фотографии рассказывают о работе волонтера-добровольца из Германии парамедиком на Донбассе. Дипломами почетного упоминания жюри отмечены Евгений Филиппов из Москвы за серию фото "Жажда футбола" и Елена Щербакова из Кемерово за "Жажду".

Имена победителей назвали на торжественной церемонии во Дворце наместника 30 июля. На конкурс поступило 464 заявки от авторов со всей России и зарубежья в шести творческих номинациях.

В номинации "Экомир: человек, гармония, природа" победителем названа Наталья Шатохина из Москвы. В пос. Шерегеш Кемеровской области она создала серию "Дом снега". Дипломом почетного упоминания жюри награжден Павел Смертин из Москвы за фото "Лосиный папа".

В номинации "Герой нашего времени" победителем стала Елена Щербакова из Кемерово за серию о спортивной подготовке юных борцов Дагестана "Становясь Хабибом". Дипломами почетного упоминания жюри награждены Михаил Синицын из Москвы за серию "История Сергея Дмитриева" и Александра Степанова из Красногорска за "Остров единения".

В номинации "Тобольск – ангел Сибири" победителем стал Дмитрий Часовитин из Верхней Пышмы за серию фото "Хранительницы", снятую во время прошлого фестиваля в Тобольске в стенах православной гимназии. Второе место присудили Людмиле Ковалевой из Челябинска за серию фото "Приоритет цвета", снятую во время проведения фототура по теме "Человек труда" на тобольской промышленной площадке компании СИБУР. Третье место – у Ольги Альт из Тобольска за серию фото "Иконописцы".

В номинации "Региональный репортаж – Человек труда" первое место завоевал Сергей Плишкин из Тюмени за серию фото "Илья" о жизни и судьбе фермера из Свердловской области. Второе место досталось Петру Земляных из Ишима за серию фото "И будет яко древо насажденное при исходящих вод. Пс.1:3" о ежедневном служении Богу и людям православного священника. Третье место – у тюменки Ирины Шаровой за фоторепортаж из военной части Росгвардии "Кинологи – это не про кино".

В номинации "Региональный репортаж – творческие наследники Петра Павловича Ершова", учрежденной депутатской фракцией "Единая Россия" в Тюменской областной думе, первое место завоевал Геннадий Крамор из Ишима за серию фото "Прощание с епископом Евтихием". Второе место – у Ольги Альт из Тобольска за серию фото "Масленичные традиции". Третье место присудили Ольге Евдокимовой из Тюмени за серию "Филумизм Игоря Рязанцева".

С фотографиями работ победителей и призеров конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Также в рамках мероприятий финала фотофорума в Тобольске с 22 по 31 июля прошли образовательный семинар по репортажной фотографии от членов жюри фотоконкурса, практические съемочные фототуры – по пейзажной фотографии на новой экотропе "Образ сибирской тайги" и по репортажной фотографии на тему "Тобольск настоящий" на территории строительства и реконструкции социально значимых объектов, проводимых ООО "ЗапСибНефтехим".

Итоговая фотовыставка "Репортаж" продлится во Дворце наместника до начала сентября. Затем до конца 2023 года ее смогут увидеть жители Тюмени и Ишима.

Отметим, конкурс посвящен тюменскому военкору Александру Ефремову, погибшему 12 мая 2000 года в Грозном. 29 июля ему бы исполнилось 65 лет.