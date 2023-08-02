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Тюменский журнал Contour стал призером всероссийской премии

Общество, 16:08 02 августа 2023

мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Журнал Contour о людях в креативных индустриях и современном искусстве, который издает команда мультицентра "Контора пароходства" вместе с независимыми авторами и иллюстраторами, стал призером всероссийской премии LOUD в области коммуникаций. Тюменское издание заняло второе место в номинации "King Content: лучшие корпоративные медиа", сообщает пресс-служба мультицентра.

"В начале 2023 года мы внутри команды решили, что хотим заявлять наш контент на профессиональные конкурсы и премии. Проекты "Конторы пароходства" уже выходят за локальные рамки, поэтому нам важно получать оценку от федеральных экспертов. Приятно, что первая же наша заявка на премию стала призовой. Получили мы ее в день пиар-специалиста, что очень символично", — сказала PR-директор "Конторы пароходства" Юлия Киселёва.

Отметим, с 2021 команда мультицентра издала пять выпусков печатного журнала Contour о технологиях и нейросетях, хобби, планировании, спокойствии и об эскапизме. Экземпляры распространяли в общественных пространствах Тюмени. Также их можно прочесть в электронном варианте на сайте. Следующий выпуск сейчас находится в разработке.

Добавим, всего на участие в премии в 2023 году подали 91 заявку в 15 номинациях. Проекты были заявлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Тюмени, Уфы и других городов России.

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# журнал , Контора пароходства

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