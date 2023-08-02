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Александр Моор обсудил с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге пути сотрудничества

Общество, 13:12 02 августа 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область. На встрече обсудили возможные пути сотрудничества региона и Китая, с которым самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более, у нас есть площадки для обсуждения - ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетический форум TNF 2023 и Тюменский экспортный форум. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная", - сказал глава региона.

Александр Моор также отметил, что регион будет развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин.

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Добавим, в тюменских вузах учится более 100 китайских студентов.

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# Китай , консульство

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