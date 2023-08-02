Фотовыставка "Район на100ящих людей!" открылась в Нижнетавдинском районе

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Фотовыставка "Район на100ящих людей!" открылась в Историко-краеведческом центре в рамках празднования 100-летия Нижнетавдинского района 2 августа. Героями экспозиции стали местные жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На работах представлены люди, посвятившие себя созидательному и общественному труду, мастера своего дела, молодое поколение, продолжающее трудовую эстафету, дети, которые добились успеха в творчестве, спорте, науке и других направлениях.

Вход свободный. Выставка будет работать до конца августа.