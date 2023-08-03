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Выступления музыкантов, мастер-классы и выставка ждут тюменцев на фестивале в п. Боровском

Общество, 16:42 03 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцев приглашают на молодежный фестиваль "Третье место", который пройдет возле Дворца культуры в п. Боровский Тюменского района 26 августа. Организаторы ожидают 1,5 тыс. гостей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В этом году мы делаем упор на организацию выставок современных художников, таких как: Рита Софт, Лида Мул, Алеся Самборская, Нана Насонова, Дмитрий Мартовский. Развлекательная программа остается неизменной — на главной сцене в течении шести часов в формате нон-стоп с авторским репертуаром и каверами выступят музыкальные группы и сольные исполнители: "JUST SUZIE", "Touche", "I FEEL family", LELERA, "Парнас", "Backstage"", - сказал организатор фестиваля Георгий Крупин.

Помимо выступлений и выставки, для гостей мероприятия подготовили творческие мастер-классы и маркет создателей.

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Добавим, в 2022 году фестиваль "Третье место" собрал тысячу человек. Проект призван разнообразить культурный досуг в сельской местности.

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# Боровский , музыка

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