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В Рощино у пассажира нашли незадекларированную 100-летнюю французскую монету

Общество, 09:43 04 августа 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

50 французских сантимов, выпущенных более 100 лет назад, выявили в багаже пассажирки сотрудники таможенного поста аэропорта Рощино.

Гражданку с культурной ценностью задержали в зеленом коридоре, сообщает Тюменская таможня. Женщина планировала вывезти монету в Азербайджан в качестве подарка.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

"Таможенные эксперты подтвердили изготовление монеты в 1922 году методом чеканки. Отлитые из алюминиевой бронзы "50 CENTIMES" относятся к категории культурных ценностей и запрещены к вывозу с территории Евразийского экономического союза", - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.

По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф и конфискация предмета правонарушения.

Чтобы долгожданная поездка за пределы страны прошла комфортно Тюменская таможня рекомендует ознакомиться с памяткой путешественника или обратиться в таможенные органы за бесплатной консультацией.

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# исторические памятники , Тюменская таможня

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