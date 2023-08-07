Открытые лекции о театре проведет МТЦ "Космос" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На открытые образовательные лекции приглашает жителей Тюмени молодежный театральный центр "Космос" (ул. Республики, 165А). Мероприятия пройдут 11, 19 и 22 августа.

11 августа в 17 часов состоится лекция "Театр художника" (16+) с руководителем художественного отдела "Космоса" Машей Хайбуллиной. Регистрация по ссылке.

19 августа в 11 часов руководитель медиаотдела молодежного театрального центра Лидия Фрицлер расскажет, откуда появился стереотип, что театр кукол — только для детей (16+), регистрация — здесь.

22 августа в 18 часов 30 минут куратор театральных проектов "Космоса" Аэлита Садретдинова проведет мастер-класс "Ситуативные формы сплочения сообществ в разных культурных контекстах" (16+), регистрация — здесь.