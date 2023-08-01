Три автобуса большей вместимости появятся в Тюмени на маршруте № 52

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На тюменском маршруте № 52 Сквер Немцова – ЖК "Москва" перевозчик организовал движение первого автобуса среднего класса общей вместимостью 54 места и два автобуса среднего класса общей вместимостью 52 места, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Маршрут № 52 ездит от центральной части города до жилого комплекса "Москва" в прямом и обратном направлении через район школы № 30 и дублирует часть маршрута № 96. В связи с этим с 1 сентября 2023 года из маршрута № 96 З-д медоборудования – ЖК "Москва" в учебные дни исключаются такие остановки, как "ул. Волгоградская", "ул. Парковая", "ул. Большевиков", "ул. Мира", "Универмаг".