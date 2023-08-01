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В Тюменской области открыли горячую линию по дорожной безопасности у школ

Общество, 20:19 14 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию, на которую можно сообщить информацию о недостатках улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций открыла Госавтоинспекция Тюменской области.

Это могут быть, например, сведения об отсутствии дорожных знаках, дорожной разметки и т. п. Их можно направить в региональное управление ГИБДД с использованием сервиса приёма обращений на региональной странице официального сайта 72.ГИБДД.РФ или по тел.: 8(3452) 794-591.

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# дорожная безопасность , школы

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