В Тюменской области открыли горячую линию по дорожной безопасности у школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию, на которую можно сообщить информацию о недостатках улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций открыла Госавтоинспекция Тюменской области.

Это могут быть, например, сведения об отсутствии дорожных знаках, дорожной разметки и т. п. Их можно направить в региональное управление ГИБДД с использованием сервиса приёма обращений на региональной странице официального сайта 72.ГИБДД.РФ или по тел.: 8(3452) 794-591.