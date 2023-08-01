Тюменский студент получил полмиллиона рублей на реализацию стартапа от бизнес-ангела на форуме СУП

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Пятикурсник Тюменского медицинского университета Андрей Цыгельник вместе со своей командой разрабатывает собственные тренажеры для хирургов и инновационные хирургические костюмы с ионами серебра. На бизнес-форуме СУП студент принимал участие в молодежном треке, познакомился с инвестором, который стал бизнес-ангелом для молодого предпринимателя.

Он без условий и долгих соглашений в течение нескольких минут перевел на счет студента полмиллиона рублей.

"Когда это произошло, я не думал, что все будет именно так. Подозревал, что инвестор попросит какую-то долю в компании или процент от прибыли. Отправил по его просьбе презентации наших проектов, а вечером вижу вопрос – куда перевести деньги. Тут пришлось поверить в то, что чудеса случаются. Я отправил реквизиты карты, прошло не больше двух-трех минут, и на мой банковский счет поступила очень большая сумма денег", – рассказал Андрей Цыгельник.

Обучаясь предпринимательству, Андрей узнавал о венчурных фондах, инвестициях, но бизнес-ангелы казались красивой легендой и мифом. Инвестор в качестве условия указал только просьбу: стать в будущем бизнес-ангелом для другого начинающего предпринимателя.

"Когда совершенно незнакомый человек верит в тебя и твою команду, твои идеи – это жизненный урок, что ты на правильном пути и тебе нельзя сдаваться", – уверен молодой предприниматель.

Полученные от инвестора средства полностью решают вопрос с производственными мощностями проекта SSC MED. Их также хватит на то, чтобы реализовать новые идеи: создание образовательного и развлекательного контента для медиков. Студент планирует посетить форум и в следующем году, но уже с более высокой планкой требований для самого себя: не просто как студент со стартапом, а перспективный молодой предприниматель. Для Андрея форум СУП – это показатель того, что он смог сделать за год для развития своего бизнеса.

"Я восхищен атмосферой форума. Люди с такими большими возможностями не задирают нос и смотрят вниз, делают добро и верят в тех, кто только начинает. Это самое главное. Сила людей, которые собираются на СУПе, правда очень заряжает и вдохновляет. В прошлом году я загорелся идеей собственного стартапа, просто глядя на то, как много людей развивают свои идеи. А уже в этом году смог приобрести новый опыт, пообщаться без официоза с другими молодыми ребятами и даже встретил своего бизнес-ангела", – поделился Андрей Цыгельник.

Международный бизнес-форум СУП в Тюмени проходит ежегодно, в 2023 году он стал 11-м. В первый день работы площадок приняли участие 3 тыс. человек из 35 регионов России и четырех стран мира. Мероприятия проводится Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке Министерства экономического развития РФ и правительства Тюменской области.