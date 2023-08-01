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Пять лет строгого режима получил житель Ялуторовского района за покупку в интернете марихуаны

Происшествия, 15:43 15 августа 2023

пресс-служба тюменской таможни | Фото: пресс-служба тюменской таможни

Пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получил 45-летний житель Ялуторовского района за покупку в интернет-магазине марихуаны из Италии. Мужчина пояснил, что свой заказ сделал, предполагая, что приобретает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

Доверие у покупателя вызвало также английское слово "клубника", которое присутствовало в описании товара. Он приобрел 110 граммов наркотика стоимостью 15 тыс. рублей. Однако долгожданную посылку забрать не получилось: в здании почтамта преступника задержали оперативники и пресекли контрабанду наркотического средства, произведенного на острове Сардиния. При вскрытии пакета были обнаружены две прозрачных упаковки с надписью Cannabiside, в которых находились высушенные листья и цветки растительного происхождения. Эксперт подтвердил, что заказанное вещество - наркотическое средство каннабис.

Суд, учитывая все обстоятельства, признал жителя Ялуторовского района виновным.

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# преступник , таможня

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