Вложения тюменцев в юани за год выросли в десять раз

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

В Тюменской области приобретают популярность вложения в юани. За последний год объем инвестиций в китайскую валюту в Западно-Сибирском отделении Сбербанка увеличился в десять раз.

К концу первого полугодия тюменцы хранили на счетах в юанях более 240 млн рублей, что превышает показатель прошлого года за тот же период в десять раз. Так, в прошлом году накопления в юанях на 1 июля составляли 24 млн рублей.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Заметный прирост по объему средств физлиц в китайской валюте в Западно-Сибирском отделении Сбербанка мы зафиксировали еще в четвертом квартале прошлого года, тогда объем инвестиций увеличился в два с половиной раза. В этом году тенденция продолжается. Этому способствуют и специальные предложения Сбера для валютного депозита в юанях, и популярность денежной единицы на мировой арене".

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