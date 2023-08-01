На ярмарке вакансий в Тюмени представят более 100 рабочих мест

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ярмарка вакансий пройдет в областном Центре занятости населения в Тюмени 17 августа. Предприятия региона предложат вакансии электромонтеров, электросварщиков, водителей и других профессий. Всего будет представлено более 100 рабочих мест, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соискателям расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях для работников. Также во время экспресс-собеседований они смогут задать интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.

Ярмарка пройдет по адресу: ул. Республики 204В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Начало в 11 часов.