Руководители центров "IT-куб" из 67 регионов обсуждают в Тюмени цифровое образование детей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Всероссийский съезд руководителей центров цифрового образования детей "IT-куб" “Как управлять будущим” собрал в Тюмени более 200 специалистов из 67 регионов. Обсуждение лучших региональных практик в развитии информационных технологий, изучение, масштабирование - основное, для чего проводится мероприятие.

Об этом рассказал директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Сергей Кожевников.

"Кто, если не "IT-кубы", предложат высококвалифицированные кадры для экономики и бизнеса. В них создана очень высокая инфраструктура, благодаря нацпроекту "Образование". В них трудятся серьезные специалисты в области IT-технологий", - отметил он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сегодняшний день в России работают 198 центров, занятых развитием цифровых навыков у детей. С нового учебного года откроют ещё 60, в том числе в Тюменской области - в школах № 65 и № 88 Тюмени и в Школе декабристов Ялуторовска.

Торжественное открытие Центра "IT-куб" Тюменской области пройдет в школе № 65 Тюмени 18 августа. Остальные начнут работать с 15 сентября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие центров "IT-куб" в РФ началось с 2019 года. В первый год их было 21, на следующий год - 71. В 2022 году работало уже 198 центров образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

В июле 2023 года проходил прием заявок на I Всероссийский конкурс педагогов центров цифрового образования детей "IT-куб". Полуфиналисты будут приглашены на очный этап, который состоится в сентябре 2023 года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В программу двухдневного съезда руководителей Центров цифрового образования детей "IT-куб" “Как управлять будущим” вошли доклады от представителей из разных регионов. Также участников образовательного форума ждет экскурсия по Тюмени.

Анжела Лебедева