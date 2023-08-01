Молодой тоболяк обманом выманил у потерпевших 420 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Подозреваемого в телефонном мошенничестве будут судить в Тобольске. По версии следствия, молодой человек звонил потерпевшим и сообщал им ложную информацию, о том что их родственники совершили ДТП.

Поверив ему, люди передавали курьеру деньги якобы для компенсации вреда пострадавшим в аварии. Доверчивые граждане отдали обвиняемому в общей сложности 420 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении 24-летнего подозреваемого поступило в Тобольский городской суд, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.