Губернатор Тюменской области поздравил нижнетавдинцев с юбилеем села

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Столетие Нижнетавдинского района широко отмечают местные жители. Торжества проходят на территории сельского спорткомплекса 19 августа.

С праздником жителей муниципалитета поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Нижнетавдинский район имеет большое значение для экономики региона. Он находится в числе лидеров по многим показателям. Основу экономики Нижнетавдинского района составляет агропромышленный комплекс. Здесь собирают хорошие урожаи зерновых, овощей. На территории реализуют крупные инвестиционные проекты. В пример глава региона привел свинокомплекс "СибАгро", в котором создано 250 рабочих мест.

Губернатор отметил, что Нижнетавдинский район также является хорошим местом для реализации инвестпроектов в сфере туризма: "За пределами нашей области широко известен своими лечебными грязями санаторий "Ахманка". В таком красивейшем природном краю можно реализовать много разных и интересных проектов в сфере туризма".

Увеличение количества детей Александр Моор считает показателем, позволяющим судить об отношении жителей к своей малой родине. С каждым годом в районе становится больше семей с детьми, в том числе и многодетных. Это главный признак того, что люди связывают жизнь со своей родиной, уверен губернатор.

"Сегодня жители Нижнетавдинского района как и жители всей Тюменской области объединились, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед страной. Лучшие сыны района вместе со своими земляками героически выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Желаем им всем скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми и, конечно, с победой. Мы по-прежнему будем оказывать поддержку нашим бойцам на передовой и семьям наших воинов", – подчеркнул губернатор Тюменской области.

Александр Моор рассказал о жителе деревни Крысово Нижнетавдинского района Николае Семенове, который изготавливает металлические изделия самой разной номенклатуры для передовой. В этой работе мужчине помогают его друг-предприниматель и восьмилетний внук. Они отправили бойцам уже больше тысячи единиц разных изделий. Это всего лишь один пример поддержки, который показывает, что, если мы едины, то непобедимы, заключил Александр Моор.

Праздник на территории спорткомплекса начался с яркого шествия. Первой прошла колонна с малышами, которых родители везли в колясках. Их средства передвижения были оформлены по-разному: одни дети сидели в повозках, другие на "мотоциклах".

Пройти в праздничном шествии пригласили делегации 17 сельских поселений района. О каждом из них и его выдающихся жителях говорили со сцены.

Программа празднования столетия муниципалитета насыщенная. Зрелищные соревнования по силовому экстриму ведет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Местные умельцы выставили свои изделия на ярмарке. Впереди – концерт с участием исполнителей Рады Рай и Юрия Кузнецов-Таежного и фейерверк.

Инна Пахомова