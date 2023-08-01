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Губернатор Тюменской области поздравил нижнетавдинцев с юбилеем села

Общество, 17:05 19 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Столетие Нижнетавдинского района широко отмечают местные жители. Торжества проходят на территории сельского спорткомплекса 19 августа.

С праздником жителей муниципалитета поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Нижнетавдинский район имеет большое значение для экономики региона. Он находится в числе лидеров по многим показателям. Основу экономики Нижнетавдинского района составляет агропромышленный комплекс. Здесь собирают хорошие урожаи зерновых, овощей. На территории реализуют крупные инвестиционные проекты. В пример глава региона привел свинокомплекс "СибАгро", в котором создано 250 рабочих мест.

Губернатор отметил, что Нижнетавдинский район также является хорошим местом для реализации инвестпроектов в сфере туризма: "За пределами нашей области широко известен своими лечебными грязями санаторий "Ахманка". В таком красивейшем природном краю можно реализовать много разных и интересных проектов в сфере туризма".

Увеличение количества детей Александр Моор считает показателем, позволяющим судить об отношении жителей к своей малой родине. С каждым годом в районе становится больше семей с детьми, в том числе и многодетных. Это главный признак того, что люди связывают жизнь со своей родиной, уверен губернатор.

"Сегодня жители Нижнетавдинского района как и жители всей Тюменской области объединились, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед страной. Лучшие сыны района вместе со своими земляками героически выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Желаем им всем скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми и, конечно, с победой. Мы по-прежнему будем оказывать поддержку нашим бойцам на передовой и семьям наших воинов", – подчеркнул губернатор Тюменской области.

Александр Моор рассказал о жителе деревни Крысово Нижнетавдинского района Николае Семенове, который изготавливает металлические изделия самой разной номенклатуры для передовой. В этой работе мужчине помогают его друг-предприниматель и восьмилетний внук. Они отправили бойцам уже больше тысячи единиц разных изделий. Это всего лишь один пример поддержки, который показывает, что, если мы едины, то непобедимы, заключил Александр Моор.

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Праздник на территории спорткомплекса начался с яркого шествия. Первой прошла колонна с малышами, которых родители везли в колясках. Их средства передвижения были оформлены по-разному: одни дети сидели в повозках, другие на "мотоциклах".

Пройти в праздничном шествии пригласили делегации 17 сельских поселений района. О каждом из них и его выдающихся жителях говорили со сцены.

Программа празднования столетия муниципалитета насыщенная. Зрелищные соревнования по силовому экстриму ведет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Местные умельцы выставили свои изделия на ярмарке. Впереди – концерт с участием исполнителей Рады Рай и Юрия Кузнецов-Таежного и фейерверк.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , Нижняя Тавда , праздник

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