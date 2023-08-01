Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку, сообщает источник в региональном УМВД.

Подать в отставку Леонид Коломиец намерен из-за проблем со здоровьем. Он перенес операции весной 2022 года и летом 2023 года.

Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.