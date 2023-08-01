Бойцам подразделения "Тобол" доставили из Тюмени новую пилораму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую пилораму из Тюменской области доставили бойцам подразделения "Тобол" в зону спецоперации. Деревообрабатывающий станок поможет в оборудовании позиций, блиндажей, пишет информационный центр правительства региона.

Также военнослужащие из Тюменской области получили 14 колес для техники.

"Большое спасибо жителям, Губернатору, общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области. Вместе мы победим!" - сказал боец подразделения "Тобол".

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