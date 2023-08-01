  • 23 августа 202323.08.2023среда
  • USD94,1185
    EUR102,7530
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Бойцам подразделения "Тобол" доставили из Тюмени новую пилораму

Общество, 18:11 23 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую пилораму из Тюменской области доставили бойцам подразделения "Тобол" в зону спецоперации. Деревообрабатывающий станок поможет в оборудовании позиций, блиндажей, пишет информационный центр правительства региона.

Также военнослужащие из Тюменской области получили 14 колес для техники.

"Большое спасибо жителям, Губернатору, общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области. Вместе мы победим!" - сказал боец подразделения "Тобол".

В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый. Подробности — здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 23.08.2023Гуманитарный груз отправили жители Ялуторовска землякам в зону СВО
18:18 23.08.2023В Тюмени фестиваль "Этнолето" собрал более 40 тысяч человек
18:11 23.08.2023Бойцам подразделения "Тобол" доставили из Тюмени новую пилораму
18:07 23.08.2023Постройка начала XX века станет одной из локаций книжного фестиваля в Тобольске